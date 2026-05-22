        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kocasinan'da ağaçlar çevre dostu uygulama ile korunuyor

        Giriş: 22.05.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Kocasinan'da ağaçlar zararlılara, hastalıklara ve parazitlere karşı korumak için kullanılan özel bir yöntemle hem ağaçlar korunuyor hem de vatandaşların yaşam konforunu artırıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri "Arborjet" adı verilen yöntemle ilaçları, doğrudan ağacın gövdesine enjekte ederek zararlılarla mücadele ediyor.

        Yöntemle hem ilaç kullanımı azalıyor hem de yakıt, ekipman, personel ve zaman açısından büyük tasarruf sağlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, doğayı koruyan her adımın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu, bu kapsamda yeşil alandaki ağaçların korunması adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Özellikle yaz aylarında artış gösteren zararlılar nedeniyle hem ağaçların zarar gördüğünü hem de vatandaşların günlük yaşamlarında çeşitli olumsuzluklarla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Çolakbayrakdar, "Hem insan sağlığını önceleyen hem de çevreye duyarlı olan Arborjet yöntemini uygulayarak bu soruna kalıcı ve etkili çözümler üretmeyi hedefledik. Yeşiline sahip çıkan bir şehir, geleceğine sahip çıkıyor demektir. Kocasinan Belediyesi olarak sadece bugünü değil, yarınlarımızı da düşünüyoruz. Çocuklarımıza daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Kayseri bırakmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

