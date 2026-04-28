Kocasinan'da çocuk şenliği düzenlendi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi.



Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şenlik, kaymakamlık, belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Yakut Mahallesi’ndeki Kadir Has Fuar Parkı’nda yapıldı.



Şenlikte, Hacivat Karagöz ve palyaço gösterileri, animasyon etkinlikleri ve çeşitli ikramlar yer aldı.



Çocukların katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Programda ayrıca, geleneksel çocuk oyunları finali ve ödül töreni de gerçekleştirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin ve çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve mutlu olmalarını sağladıklarını ifade etti.



Gençler ve çocukların her alanda daha donanımlı yetişmeleri adına imkanlar oluşturmaya çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

