Kocasinan'da "Gençlik Şöleni" düzenlendi

Kocasinan Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Gençlik Şöleni" etkinliği düzenlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yakut Mahallesi Kadir Has Fuar Parkı'ndaki etkinlik kapsamında yarışmalar ve konserler düzenlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençler için farklı çalışmalar yaptıklarını belirtti.



Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Gerek gençlik kulübümüzde gerek farklı isimler altında faaliyet gösteren gençlik merkezlerimizde, gençlerimizin daha güzel yarınlara hazırlanabilmesi ve çağın gerekliliklerine uygun şekilde yaşayabilmesi için programlar düzenliyoruz. En önemlisi de gençlerimizi sporla buluşturabilmek adına Kocasinan Spor Kulübümüzde farklı branşlarda faaliyetler yürütüyoruz. Yani sanattan spora hayatın her alanında gençler nerede ve nasıl bulunmak istiyorsa onlara imkan sağlayan bir belediyeleri var."



Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş de gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, sağlık, başarı ve huzur dolu bir gelecek temennisinde bulundu.

