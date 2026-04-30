        Kayseri Haberleri KTO Başkanı Gülsoy, TÜİK'in mart ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mart ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Gülsoy, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin mart ayında 314 milyon 106 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

        Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,45 oranında bir azalış yaşanmasına rağmen sanayicinin dünyanın dört bir yanına ulaşmaya devam ettiğin ifade eden Gülsoy, şunları kaydetti:

        "İthalatımız ise 154 milyon 959 bin 912 dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 23,63 artış gerçekleşmiştir. Yılın ilk çeyreğinde toplam ihracat rakamımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,71'lik sembolik bir azalışla 924 milyon 429 bin 851 dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde ithalat rakamlarımız ise yüzde 0,37 oranında gerileyerek 430 milyon 378 bin 207 dolar seviyesine kalmıştır. En çok ihracat yaptığımız ilk 10 pazarımız, Almanya, Avusturya, Polonya, ABD, Belçika, İtalya, Fransa, Fas, Irak ve Mısır olarak sıralanmıştır."

        Gülsoy, ticaretin önündeki en büyük engelin öngörülemezlik olduğunu belirterek, "Ancak Kayserili tüccarımız bu süreci aktif bir şekilde yönetmektedir. Ülkemiz için rekabet eden, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan tüm ihracatçı üyelerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

