Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Liseliler piezo sistemiyle mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmeyi hedefliyor

        Liseliler piezo sistemiyle mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmeyi hedefliyor

        Kayseri'de lise öğrencileri, piezo (sıkıştırmak, basınç uygulamak) sistemiyle mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek temiz enerji üretimine katkı sunmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 15:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liseliler piezo sistemiyle mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmeyi hedefliyor

        Kayseri'de lise öğrencileri, piezo (sıkıştırmak, basınç uygulamak) sistemiyle mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek temiz enerji üretimine katkı sunmayı hedefliyor.

        Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda, yazılım, elektrik elektronik, uçak bakım ve mobilya alanındaki projelerini sergiledi.

        Okulda, çeşitli yarışmalarda derece elde eden projelerin de sergilendiği fuarın açılışı, Okul Müdürü Tekin Alpaslan ve öğretmenler tarafından gerçekleştirildi.

        Fuarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2025 yılında düzenlenen TEKNOFEST'te "Her Adımda Daha Yeşil Bir Dünya Projesi"yle Sosyal İnovasyon Yarışması'nda dördüncülük elde eden lise öğrencileri de projelerinin prototipini sergiledi.

        Elektrik elektronik alanı 11. sınıf öğrencisi Miraç Karakaya, gazetecilere, projeyle mekanik enerjiden elektrik enerjisi üretmeyi amaçladıklarını, bunu yaparken piezo elektrik sistemlerini kullandıklarını söyledi.

        Piezo elektrik sistemlerinin mekanik bir yaylanmayı elektrik enerjisine çok kolay bir şekilde dönüştürebildiğine dikkati çeken Karakaya, şunları kaydetti:

        "Üretilen elektriği bataryalarımıza depoluyoruz. Bataryalarımız sayesinde ister telefonu şarj edebilirsiniz ister sokak lambasını yakabilirsiniz. Biz portatifinden de anlaşılacağı üzere önce bu sistemi kaldırımlara döşemek istiyoruz. Bunun daha da geliştirilmişi yollara döşenebilir. Amacımız sürdürülebilir enerji üretmek. Dışa bağımlı olmadan kendi elektriğimizi üretmeyi amaçlıyoruz. Petrolü enerjiye dönüştürerek, havayı kirletmek yerine kendi ağırlığımızla elektriğimizi üretiyoruz. Japonya'da örneği var ama piezo elektrik sistemi kullanılmamış, tamamen mekanik sistem kullanılıyor. Bu yüzden de zamanla aşınmalara uğruyor, sürekli bakıma ihtiyacı oluyor. Bizim projemiz daha dayanıklı."

        Bilgisayar bölümü öğrencileri de öğretmenleriyle geliştirdikleri "Kartal Gözü Okul Güvenlik Sistemi"ni fuarda sergiledi.

        Sistem, yabancıların yanı sıra ceza almış ve okulda olmaması gereken öğrencilerin yüzlerini tanıyarak okul yönetimini ve güvenliği uyarıyor.

        Bilişim teknolojileri öğretmeni İsmail Güler, öğretmen arkadaşı Ömer Kılıç ve öğrencilerle projeyi geliştirmeye devam ettiklerini ve sonuçlandığında okullarda güvenliği sağlamak amacıyla kullanılmasını istediklerini kaydetti.

        25 projenin yer aldığı bilim fuarı iki gün sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı
        Başkan Özdoğan, gençlerle Kariyer Günleri'nde buluştu
        Başkan Özdoğan, gençlerle Kariyer Günleri'nde buluştu
        Sanayi sitesi değil, belediye atölyesi
        Sanayi sitesi değil, belediye atölyesi
        Kayseri merkezli 19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı 8 milyar 6...
        Kayseri merkezli 19 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı 8 milyar 6...
        Öğrencilerden askeri saha operasyonlarına otonom müdahale aracı Kuzgun ve K...
        Öğrencilerden askeri saha operasyonlarına otonom müdahale aracı Kuzgun ve K...
        Kayserili karatecilerden önemli dereceler
        Kayserili karatecilerden önemli dereceler