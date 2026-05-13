Liseliler piezo sistemiyle mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmeyi hedefliyor

Kayseri'de lise öğrencileri, piezo (sıkıştırmak, basınç uygulamak) sistemiyle mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek temiz enerji üretimine katkı sunmayı hedefliyor.



Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda, yazılım, elektrik elektronik, uçak bakım ve mobilya alanındaki projelerini sergiledi.



Okulda, çeşitli yarışmalarda derece elde eden projelerin de sergilendiği fuarın açılışı, Okul Müdürü Tekin Alpaslan ve öğretmenler tarafından gerçekleştirildi.



Fuarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2025 yılında düzenlenen TEKNOFEST'te "Her Adımda Daha Yeşil Bir Dünya Projesi"yle Sosyal İnovasyon Yarışması'nda dördüncülük elde eden lise öğrencileri de projelerinin prototipini sergiledi.



Elektrik elektronik alanı 11. sınıf öğrencisi Miraç Karakaya, gazetecilere, projeyle mekanik enerjiden elektrik enerjisi üretmeyi amaçladıklarını, bunu yaparken piezo elektrik sistemlerini kullandıklarını söyledi.



Piezo elektrik sistemlerinin mekanik bir yaylanmayı elektrik enerjisine çok kolay bir şekilde dönüştürebildiğine dikkati çeken Karakaya, şunları kaydetti:



"Üretilen elektriği bataryalarımıza depoluyoruz. Bataryalarımız sayesinde ister telefonu şarj edebilirsiniz ister sokak lambasını yakabilirsiniz. Biz portatifinden de anlaşılacağı üzere önce bu sistemi kaldırımlara döşemek istiyoruz. Bunun daha da geliştirilmişi yollara döşenebilir. Amacımız sürdürülebilir enerji üretmek. Dışa bağımlı olmadan kendi elektriğimizi üretmeyi amaçlıyoruz. Petrolü enerjiye dönüştürerek, havayı kirletmek yerine kendi ağırlığımızla elektriğimizi üretiyoruz. Japonya'da örneği var ama piezo elektrik sistemi kullanılmamış, tamamen mekanik sistem kullanılıyor. Bu yüzden de zamanla aşınmalara uğruyor, sürekli bakıma ihtiyacı oluyor. Bizim projemiz daha dayanıklı."



Bilgisayar bölümü öğrencileri de öğretmenleriyle geliştirdikleri "Kartal Gözü Okul Güvenlik Sistemi"ni fuarda sergiledi.



Sistem, yabancıların yanı sıra ceza almış ve okulda olmaması gereken öğrencilerin yüzlerini tanıyarak okul yönetimini ve güvenliği uyarıyor.



Bilişim teknolojileri öğretmeni İsmail Güler, öğretmen arkadaşı Ömer Kılıç ve öğrencilerle projeyi geliştirmeye devam ettiklerini ve sonuçlandığında okullarda güvenliği sağlamak amacıyla kullanılmasını istediklerini kaydetti.



25 projenin yer aldığı bilim fuarı iki gün sürecek.

