Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, yapımı devam eden hayvan bakım evini ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, başıboş sahipsiz hayvanları için tasarlanan hayvan bakım evindeki çalışmaları inceledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, 25 bin metrekarelik alanda yapımına devam edilen barınaktaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik önemli hizmetler verdiklerini, yapımı devam eden hayvan bakım evinin de önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.



Açık ve kapalı alanlardan oluşan hayvan bakım evinde, ameliyathane, mama ve kısırlaştırma üniteleri ile sahipsiz hayvanları sahiplendirme ile ilgili birimlerinin bulunacağını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Son yılların en önemli problemlerinden birisi başıboş sokak hayvanları. Dolayısıyla bu konuda da belediyemiz üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Melikgazi Belediyesi olarak şu anda iki farklı bölgede doğal yaşam alanımız var. Burada 1000'in üzerinde sokak hayvanımızı misafir ediyor, bakımlarını yapıyoruz. Veteriner ekibimiz sürekli olarak kısırlaştırma işlemlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokaklarımızın güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aynı zamanda da 80 bin metrekare alandaki bu bölgenin 25 bin metrekaresinde büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. İnşaatının kabası tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak. Bu yaz buranın tamamlanmasıyla artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak. Hayırlı olsun."




















