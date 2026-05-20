        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, yapımı devam eden hayvan bakım evini ziyaret etti

        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, yapımı devam eden hayvan bakım evini ziyaret etti

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, başıboş sahipsiz hayvanları için tasarlanan hayvan bakım evindeki çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, 25 bin metrekarelik alanda yapımına devam edilen barınaktaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik önemli hizmetler verdiklerini, yapımı devam eden hayvan bakım evinin de önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

        Açık ve kapalı alanlardan oluşan hayvan bakım evinde, ameliyathane, mama ve kısırlaştırma üniteleri ile sahipsiz hayvanları sahiplendirme ile ilgili birimlerinin bulunacağını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Son yılların en önemli problemlerinden birisi başıboş sokak hayvanları. Dolayısıyla bu konuda da belediyemiz üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Melikgazi Belediyesi olarak şu anda iki farklı bölgede doğal yaşam alanımız var. Burada 1000'in üzerinde sokak hayvanımızı misafir ediyor, bakımlarını yapıyoruz. Veteriner ekibimiz sürekli olarak kısırlaştırma işlemlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokaklarımızın güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aynı zamanda da 80 bin metrekare alandaki bu bölgenin 25 bin metrekaresinde büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. İnşaatının kabası tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak. Bu yaz buranın tamamlanmasıyla artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak. Hayırlı olsun."









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

