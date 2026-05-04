Melikgazi Belediyesi 175 daire ve 14 dükkanı satışa çıkaracak

Melikgazi Belediyesi, 175 daire ve 14 dükkanın satışı için ihale düzenleyecek.





Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydınlıkevler Mahallesi'nde 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yer alan 175 daire ve 14 dükkan için 21 Mayıs Perşembe günü kat karşılığı ihale gerçekleştirilecek.





Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, fiziki ömrünü tamamlamış eski yapıların yerlerine modern, düzenli ve güvenli yapıların inşa edildiğini belirtti.



Melikgazi'nin planlı yapılaşmayla büyüyüp geliştiğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:





"Aydınlıkevler Mahallemizde, eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 daire, 14 dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz. Yapılacak olan 7 blokta yer alan dairelerimiz 2+1 büyüklüğe sahip. Burası Kayseri'nin girişlerinden ve önemli lokasyonlardan bir tanesi. Biz de elimizden geldiği kadar bu bölgenin gelişmesi ve daha güzel olması için çalışıyoruz. İhalemize katılmak isteyen tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz."



