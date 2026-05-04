Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Melikgazi Belediyesi 175 daire ve 14 dükkanı satışa çıkaracak

        Melikgazi Belediyesi 175 daire ve 14 dükkanı satışa çıkaracak

        Melikgazi Belediyesi, 175 daire ve 14 dükkanın satışı için ihale düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 13:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesi 175 daire ve 14 dükkanı satışa çıkaracak

        Melikgazi Belediyesi, 175 daire ve 14 dükkanın satışı için ihale düzenleyecek.


        Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydınlıkevler Mahallesi'nde 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yer alan 175 daire ve 14 dükkan için 21 Mayıs Perşembe günü kat karşılığı ihale gerçekleştirilecek.


        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, fiziki ömrünü tamamlamış eski yapıların yerlerine modern, düzenli ve güvenli yapıların inşa edildiğini belirtti.

        Melikgazi'nin planlı yapılaşmayla büyüyüp geliştiğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:


        "Aydınlıkevler Mahallemizde, eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 daire, 14 dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz. Yapılacak olan 7 blokta yer alan dairelerimiz 2+1 büyüklüğe sahip. Burası Kayseri'nin girişlerinden ve önemli lokasyonlardan bir tanesi. Biz de elimizden geldiği kadar bu bölgenin gelişmesi ve daha güzel olması için çalışıyoruz. İhalemize katılmak isteyen tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Süper hücreden geriye kalan!
        Süper hücreden geriye kalan!
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Başkan Çolakbayrakdar, şükür duasına katıldı
        Başkan Çolakbayrakdar, şükür duasına katıldı
        60 yıllık İmam Hatip Okulu, yeniden mehter takımı kurdu
        60 yıllık İmam Hatip Okulu, yeniden mehter takımı kurdu
        Yahyalı'da 285 kilo bandrolsüz tütün yakalandı
        Yahyalı'da 285 kilo bandrolsüz tütün yakalandı
        Başkan Büyükkılıç: "Vakıf geleneği, toplumsal dayanışmanın en güçlü örnekle...
        Başkan Büyükkılıç: "Vakıf geleneği, toplumsal dayanışmanın en güçlü örnekle...
        Aydınlıkevler'de 175 daire, 14 dükkan için kat karşılığı ihale yapılacak
        Aydınlıkevler'de 175 daire, 14 dükkan için kat karşılığı ihale yapılacak
        Başkan Çolakbayrakdar: "Topraklarımız rahmetle doydu, hasadımız bereketli o...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Topraklarımız rahmetle doydu, hasadımız bereketli o...