Melikgazi Belediyesi zabıta ekiplerinden Kurban Bayramı öncesi esnaf denetimi

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların daha sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerine erişimi için kasap ve baharatçılarda denetim gerçekleştirdi.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, iş yerlerinin hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve genel düzeni inceledi.



Özellikle et ve et ürünlerinin muhafazası ile baharatların saklanma koşulları kontrol edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede halk sağlığını korumak amacıyla rutin denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.





Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sıklıkla kullandığı kasap ve baharatçıları denetlemeye devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Yapmış olduğumuz bu denetimlerle hem halk sağlığının korunması hem de haksız rekabetin önüne geçilmesini hedefliyoruz. Denetimlerde, genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi. Kurallara uyan esnafımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Zabıta ekiplerimiz denetimlerde, eksiklik tespit ettiği işletmelere de gerekli uyarıları yaparak mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda bilgilendirdi. Kurban Bayramı boyunca sokaklarda, caddelerde kaçak kıyma çekimine de müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı, güvenliği ve esenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecek."













