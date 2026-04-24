        Kayseri Haberleri Melikgazi Belediyesinden 3 mahalleye diş hastanesi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu, Danişmentgazi ve Osmanlı mahallelerine hizmet verecek bir diş hastanesi yapıldığını belirtti.

        Giriş: 24.04.2026 - 15:28
        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu, Danişmentgazi ve Osmanlı mahallelerine hizmet verecek bir diş hastanesi yapıldığını belirtti.


        Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 7 yılda yaptıkları sağlık yatırımlarıyla ilçeye sağlık alanında altın yıllarını yaşattıklarını ifade etti.

        Selçuklu Mahallesi'ne yapılan projeyi değerlendiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Selçuklu, Danişmentgazi ve Osmanlı mahallelerimizi kapsayan bu bölgeye çok güzel bir hizmet kazandırıyoruz. Bu 3 mahalleye hizmet verecek olan bir diş hastanesi yaptık. Binanın yapımı bitti. İçinin temizliği, tefrişi ve peyzajı kaldı. Bu bölgede vatandaşlarımız dişle alakalı sıkıntılarında Hürriyet Diş Hastanesi'ne gittiği için insanlar zorlanıyordu ve yoğunluk oluyordu. İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Erşan beyin destekleriyle buraya bu hizmeti kazandırıyoruz. Tam 8 uzman diş hekimimiz olacak. Röntgen odası da bulunacak. Dolayısıyla ameliyat haricinde dişle ilgili her türlü hizmet burada verilecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

