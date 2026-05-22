Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Melikgazi Belediyesinden gençlere 5 milyon liralık proje desteği

        Melikgazi Belediyesinden gençlere 5 milyon liralık proje desteği

        Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere toplam 5 milyon liralık proje desteği sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 15:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesinden gençlere 5 milyon liralık proje desteği

        Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere toplam 5 milyon liralık proje desteği sağlayacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, havacılık, uzay, ulaşım, yapay zeka, yazılım, çevre, enerji, sağlık, biyoteknoloji, robotik ve otomasyon ile sosyal inovasyon alanlarında geliştirilecek projelere destek verilecek.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gençlerin teknoloji üretiminde daha aktif rol almasını önemsediklerini belirtti.

        Belediye olarak gençlerin elinden tutmak, onlara her türlü desteği vermek için birçok desteği hayata geçirdiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Gençlerimizin fikirlerini projeye dönüştürmelerini ve ülkemizi teknoloji alanında daha ileriye taşımalarını istiyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak geçmiş yıllarda TEKNOFEST'e katılan ekiplerimize önemli destekler sağladık. Destek verdiğimiz projelerle birincilik ve ödüller kazandık. Bu yıl da üniversite öğrencilerimizin yenilikçi projelerine güçlü destek sunacağız. Başvurular 22 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak olup son başvuru tarihi ise 15 Haziran 2026'dır. Katılmak isteyenler, başvuru şartlarına ve başvuru formuna melikgazi.bel.tr/teknofest adresi üzerinden ulaşabilir. Melikgazi Belediyesi olarak gençlerin teknoloji odaklı çalışmalarına katkı sunarak geleceğin mühendislerini, yazılımcılarını ve girişimcilerini desteklemeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"

        Benzer Haberler

        Melikgazi'den gençlerin projelerine 5 milyon TL'lik destek
        Melikgazi'den gençlerin projelerine 5 milyon TL'lik destek
        Kayseri'de Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlendi
        Kayseri'de Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlendi
        Kocasinan'da ağaçlar çevre dostu uygulama ile korunuyor
        Kocasinan'da ağaçlar çevre dostu uygulama ile korunuyor
        8 metrekare dükkânda 30 yıldır tespih tamir ediyor
        8 metrekare dükkânda 30 yıldır tespih tamir ediyor
        Türk dünyasının 2040 vizyonu Talas'ta şekillendi
        Türk dünyasının 2040 vizyonu Talas'ta şekillendi
        Türk Dünyasının 2040 vizyonu Talas'ta şekillendi
        Türk Dünyasının 2040 vizyonu Talas'ta şekillendi