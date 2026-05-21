Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Melikgazi Belediyesinin Yatay Mimari Projesi'nde sona gelindi

        Melikgazi Belediyesinin Yatay Mimari Projesi'nde sona gelindi

        Melikgazi Belediyesinin 45 bin metrekare alanda hayata geçirdiği ve 120 bahçeli evin yer aldığı Altınoluk Mahallesi Yatay Mimari Projesi hızla tamamlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 12:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesinin Yatay Mimari Projesi'nde sona gelindi

        Melikgazi Belediyesinin 45 bin metrekare alanda hayata geçirdiği ve 120 bahçeli evin yer aldığı Altınoluk Mahallesi Yatay Mimari Projesi hızla tamamlanıyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını belirtti.

        Belediye olarak birçok yeniliği hayata geçirdiklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan birisi yatay mimari projemiz. Altınoluk Mahallesi'nde 120 bahçeli evimizin yer aldığı proje alanını yerinde inceledik. 300 metrekare arsası, 95 metrekare oturumu var. Burada aynı zamanda her bir bahçeli ev için araç şarj istasyonumuz, aynı zamanda da güneş enerjisi panelimiz var. Projemiz çevreci, enerjisini kendi üreten bir site. Bahçe duvarlarını yaptık, peyzajına başlıyoruz. Bu yaz inşallah vatandaşlarımız burada oturmaya başlayacak."

        Palancıoğlu, site içindeki 2 bahçeli evi de sosyal tesis olarak düzenleyeceklerini, kütüphanesi ve oturma alanlarıyla vatandaşların site içerisinde mahalle kültüründe ev sahibi olacaklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Mimarsinan bölgesinde de benzer bir projenin hayata geçeceğini aktaran Palancıoğlu, burada da 200 bahçeli evin inşa edileceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Yayalara çarptı! Feci kazada can kaybı!
        Yayalara çarptı! Feci kazada can kaybı!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Ece eridi
        Ece eridi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi doğru kesim için prova yapıldı
        Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi doğru kesim için prova yapıldı
        Kocasinan'ın modern kurban kesim tesisi 13. kez hizmet verecek Başkan Çolak...
        Kocasinan'ın modern kurban kesim tesisi 13. kez hizmet verecek Başkan Çolak...
        Büyükşehir, heyelan yaşanan Yeşilhisar Akköy Mahallesi'nde geoduvar yapımın...
        Büyükşehir, heyelan yaşanan Yeşilhisar Akköy Mahallesi'nde geoduvar yapımın...
        Melikgazi'nin yatay mimari projesinde sona doğru
        Melikgazi'nin yatay mimari projesinde sona doğru
        Büyükşehir zabıtasından Kurban Bayramı mesaisi
        Büyükşehir zabıtasından Kurban Bayramı mesaisi
        Talas'tan Türk Dünyasına tarihi mesaj
        Talas'tan Türk Dünyasına tarihi mesaj