Melikgazi'de mezarlıklar bayram ziyaretine hazır hale getiriliyor

Melikgazi Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların rahat ve huzur içinde mezarlık ziyareti yapabilmesi için ilçedeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor.



Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçedeki mezarlıklarda çevre düzenlemesi, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının rutin bir şekilde yapıldığını ifade etti.



Vatandaşların rahat ortamda kabir ziyareti yapması için emek gösteren ekiplere teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızda olduğu gibi bizde de anlamlı bir telaş ve yoğunluk var. Mezarlıklar Müdürlüğümüz tarafından ilçemizde bulunan mezarlarda düzenli olarak yapılan ağaç budama, ot biçme, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları her bayram olduğu gibi bu bayram öncesinde de ayrı bir titizlikle yapılıyor. Böylece mezarlıklarımızı vatandaşlarımızın bayram ziyaretlerine hazır hale getiriyoruz. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun."

