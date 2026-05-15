MÜSİAD Hollanda Şubesinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Hollanda ve Kayseri şubelerinin yöneticileri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri ile MÜSİAD Hollanda Şube Başkanı Ali Köklü ve beraberindeki heyeti ağırladı.



Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da katıldı.



Ziyarette, Kayseri'nin yatırım potansiyeli, ticari gücü, sanayi altyapısı ve uluslararası işbirliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'nin üretim ve yatırım odaklı büyümesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, şehrin geleceğine hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.



Köklü ise 36 yıldır Hollanda'da yaşadığını ve Kayseri'deki gelişmeleri yurt dışından gururla takip ettiklerini ifade etti.



Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

