Öğretmenler kurdukları topluluk ile tiyatro sahnelerine uzandı

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de tiyatroya gönül veren 16 öğretmen, oyunculuk tutkusuyla 2 yıldır aynı sahneyi paylaşıyor.



Halk Eğitimi Merkezinin açtığı tiyatro kursunu başarıyla tamamlayan 16 öğretmen, 2 yıl önce Sanatolia Öğretmen Tiyatro Topluluğu'nu kurdu.



Bugüne kadar dekoru, aksesuarı, kostümü kendilerine ait birçok oyunu seyirciyle buluşturan topluluk, yeni oyunlarını sahnelemeye hazırlanıyor.



Topluluğun yönetmeni özel eğitim öğretmeni Yusuf Balaban (45), AA muhabirine, özel çocuklara eğitim verirken her şeyi yaşayarak ve onlara yaşatarak öğretebilmek için dramayı çok fazla kullandığını söyledi.



Bu ilginin zamanla tiyatroya yöneldiğini belirten Balaban, "Zaman içerisinde kurslara gittim, bazı tiyatro topluluklarının içerisinde bulundum ve sonunda tiyatro yapmaya başladım." dedi.



- Çok sayıda oyun sahnelediler



Topluluğa üye öğretmenleri Halk Eğitimi Merkezi kursunun bir araya getirdiğini anlatan Balaban, şöyle konuştu:



"Daha önceden amatör gruplarla tiyatro yapıyordum ama 2024 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğretmenlere yönelik bir kurs açtı. Öğretmenler orada toplandı. Kursu bitiren öğretmenlerle bir topluluk kurduk. Bu ekiple birçok oyun oynadık. İlk olarak 'Töre' isimli bir oyunu sahneledik. Daha sonra 'Aşk ve Şifa'yı sahneledik. 'Senin Annen Bir Melek' isimli Yeşilçam komedisini oynadık. Şu an hazırlığı devam eden oyunlarımız var. Tiyatro bir emek işi. Bütün emeği biz veriyoruz, dekoru, aksesuarı, kostümü. Oyunla alakalı aklınıza ne geliyorsa hepsini kendimiz hazırlıyoruz. Bazen Milli Eğitim Müdürlüğünün programlarında bazen de özel sahnelerde çıkıyoruz. Bulduğumuz her mecrada sanatımızı icra etmeye çalışıyoruz."



- Şiddet olaylarına karşı farkındalık için "Yarın"ı sahneleyecekler



Balaban, Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulundaki silahlı saldırının ardından okullardaki şiddete yönelik farkındalık oluşturmak için bir oyun yazdığını söyledi.



Türkiye'de yaşanmasını hayal bile etmeyecekleri şeylerin yaşandığını dile getiren Balaban, şunları kaydetti:



"Biz öğretmenler aynı zamanda veliyiz, bizim de çocuklarımız var. Bunların yanında amatör de olsa bir sanat yönümüz var. Saldırılardan sonra tüm kamu kurumları teyakkuza geçti. Bazı önlemler alınmaya çalışıldı. Biz de tiyatro sanatçıları olarak 'Yarın' isimli bir oyun hazırlayıp farkındalık yaratmak istedik. Milli Eğitim Müdürlüğüyle görüştük ve onayı aldık. Provalara başladık. Oyunumuz, hayatta yaşanılan olumsuzlukların taraflarının neler yaşadığını anlatıyor. Öğretmen, veli ve öğrenciyi sahnede canlandıracağız. Kötü günler yaşadık. Daha kötü günler gelmesin diye, umutsuzluktan kurtulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu oyunda öğrencileri, grubumuzdaki öğretmenlerimizin çocukları canlandıracak. Oyunumuzu ilk olarak 11 Mayıs Pazartesi günü Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda sahneleyeceğiz."



Grup üyelerinden Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Damla Güler de çocukluktan beri tiyatroyu çok sevdiğini söyledi.



Ancak Halk Eğitimi Merkezinin açtığı kursa kadar fırsat bulamadığını dile getiren Güler, "Hepimiz öğretmen ve eğitimciyiz. Elimizden geldiği kadar özverili bir şekilde 2 yıldır beraber bu yolu yürüyoruz. Bu oyunun içinde hem oratoryo hem drama var. Biz kısa kısa teatral şeyler kattık. Bunu da türkülerimizle süsledik. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Öğretmenlerin birer eğitimci olarak her zaman her durumda öğrencileriyle birlikte olması gerektiğini göstermek istiyoruz. Bizler öğrencilerimizle varız, öğrencilerimiz de bizlerle birlikte varlar. Bu farkındalığı oluşturabilmek için yola çıktık." ifadelerini kullandı.

