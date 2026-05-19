Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane uygulaması hayata geçti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane uygulamasını hizmete sundu.
Giriş: 19.05.2026 - 12:55 Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Okuyan Şehir Kayseri Mobil Dijital Kütüphane uygulamasını hizmete sundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulama sayesinde kitapseverler, binlerce esere ücretsiz olarak diledikleri an ulaşabilecek.
Uygulama ile vatandaşlar, 30 binden fazla e-kitap, yüzlerce sesli kitap ve podcast içeriğiyle zenginleştirilen bu platforma ücretsiz erişim sağlayabilecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri