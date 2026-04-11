Oyuncusu Zafer Algöz ile yazar Can Yılmaz, Talas'ı gezdi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Zafer Algöz ile yazar Can Yılmaz'ı ilçede ağırladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanlı Kültür Sokağı ve Sahaflar Çarşısı'nı gezen konuklar, Talas'ın kültürel vizyonunu yakından tanıma fırsatı buldu.



Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, Talas Belediyesinin sadece fiziki yatırımlarla değil, kültürel ve sosyal projelerle de öncü bir rol üstlendiğini, oyuncu Algöz ile yazar Yılmaz'ı ilçede ağırlayarak kültürel ve sosyal mekanları gezdirmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.



Oyunca Algöz ise Sahaflar Çarşısı'nın özellikle gençler açısından büyük bir kazanım olduğuna dikkati çekerek, "Kayseri'ye ayak basar basmaz ilk Sahaflar Çarşısı'na geldik. Böyle bir mekanın varlığı, genç okurlar açısından son derece önemli. Teşekkür ediyorum. İyi bir okur olarak bunu özellikle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.



Yazar Yılmaz ise sahaf kültürünün yaşatılmasının önemli olduğunu belirterek, Başkan Yalçın'a hizmeti için teşekkür etti.



Ziyaretin sonunda Algöz ve Yılmaz, Sahaflar Çarşısı'nda genç okurlarla bir araya gelerek sohbet etti.



İlgiyle karşılanan Algöz ve Yılmaz, kitaplarını imzalayarak, Talaslı kitapseverlere unutulmaz bir gün yaşattı.

