Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Rektör ve öğrenciler yaklaşık 4 yıldır beraber kitap tahlili yapıyor

        Rektör ve öğrenciler yaklaşık 4 yıldır beraber kitap tahlili yapıyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) öğrencileri tarafından kurulan "Oku-Yorum" adlı kitap kulübünde yaklaşık 4 yıldır Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve öğrenciler kitap tahlili yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 12:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversite kampüsündeki Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi'nde bir araya gelen öğrenciler, hayırseverlerce alınan kitapları 1-1,5 aylık dönemler içinde okuduktan sonra yorumlamak için buluşuyor. 100'den fazla üyesi bulunan kitap kulübünün tahliline Rektör Karamustafa ile üniversitenin yöneticileri de katılıyor.

        KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AA muhabirine, özellikle son dönemde gençlerin teknolojiyi çok kullandığını, dijital platformlarda bilgiye kolay ulaştığını, çabuk öğrenilen bilgilerin ise çabuk unutulduğunu söyledi.

        Gençler arasında kitap okumayı yaygınlaştırmak için 2022'de kulüp bünyesinde bir araya geldiklerini belirten Karamustafa, sponsorlar aracılığıyla kitapların alındığını, merkez kampüsteki kulüp üyelerinin yanı sıra Develi ilçesinden de öğrencilerin kitap tahliline katıldıklarını ifade etti.

        Karamustafa, 1-1,5 aylık süreç içinde kitapları okuyan öğrencilerle kitabın tahlilini yaptıklarını anlatarak, "Amacımız öncelikle gençler arasında okuma alışkanlığını yaygınlaştırma, özendirme. 30-40 günde bir de olsa öğrencilerimizin üniversite rektörüyle, üniversite üst yönetimiyle bir araya gelmesini sağlamak. Bizim 'Masada buluşuyoruz', 'Kampüsü konuşuyoruz' gibi etkinliklerimiz var. Bize her zaman ulaşabilirler ama yine bu etkinlikte de üniversite üst yönetimine ulaşmalarını sağlıyoruz. Bir arada olmak, okuduğumuz kitap üzerine istişarede bulunup paylaşımda bulunmak, anladıklarımızı birbirimizle paylaşmak gibi amaçlar güdüyoruz." diye konuştu.

        Her geçen gün etkinliğe katılan öğrenci sayısının arttığını vurgulayan Karamustafa, etkinliğin başından bu yana 11. kitabı birlikte yorumladıklarını, kitapları ise kimi zaman kendisinin kimi zaman da öğrencilerin seçtiğini dile getirdi.

        - "Hiçbir toplantıyı kaçırmadım"

        KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencisi 59 yaşındaki Ayten Dilci de çok iyi bir okuyucu olduğunu ve çok kitap okuduğunu söyledi.

        Ev hanımı olduğunu anlatan Dilci, şunları kaydetti:

        "Ev hanımıyken bu kitap kulübünü okulun sosyal medya hesabından görmüştüm. 'Bu kulübün içinde ben de olmalıyım' dedim. Bu okula başlamamdaki en büyük vesile bu kitap kulübüdür. O yıl sınava girdim ve çok istediğim Geleneksel El Sanatları Bölümü'nü kazandım. Okulu kazandığımın haftası gelip kulübe kaydımı yaptırdım. Hiçbir toplantıyı kaçırmadım, bu dönemin son toplantısı olduğu için hüzünlüyüm biraz. Bana çok şey kattı. Rektör hoca ile diğer hocalarla beraber yorumlamak, benim kaçırdığım noktaları onların dile getirmesi, tekrar gözden geçirmek başka açıdan bakmamızı sağlıyor."

        Kitap kulübü başkanı KAYÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Makbule Akbaş ise her kitap tahliline 50'den fazla öğrencinin katıldığını ve bir mühendislik öğrencisi olarak kitap okumayı tüm arkadaşlarına önerdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan'da 22 kilometrelik grup yolunu yenile...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan'da 22 kilometrelik grup yolunu yenile...
        Çekya'dan gelen öğrenci ve öğretmenler, Talas Belediye Başkanı Yalçın'ı ziy...
        Çekya'dan gelen öğrenci ve öğretmenler, Talas Belediye Başkanı Yalçın'ı ziy...
        Talas, uluslararası projelerle dünyaya açılıyor
        Talas, uluslararası projelerle dünyaya açılıyor
        6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar başladı
        6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar başladı
        Evde sanat atölyesi Evine kurduğu atölye ile sanatına bir oda yakında
        Evde sanat atölyesi Evine kurduğu atölye ile sanatına bir oda yakında
        Kayseri U15 Liginde şampiyonlar belli oldu
        Kayseri U15 Liginde şampiyonlar belli oldu