Melikgazi ilçesinde bulunan Sanat Melikgazi'de "Yazı Medeniyeti İslam Sanatları Sergisi" açıldı.



Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, serginin 7 gün açık olacağını ifade etti.





Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir İnan'ın bin bir emekle hazırladığı hat sanatı eserlerini sergilemeye başladıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:





"Henüz resmi açılışını yapmadığımız Sanat Melikgazi'mizde nitelikli, güzel bir ortam hazırladık. Bu tür etkinlikler ve kültürel zenginliklerin korunması gerektiğini düşünerek, sanata olan desteğimizin her zaman devam edeceğini belirtmek isterim. Bu güzel sergi için emeği geçenlere teşekkür ederim. Ayrıca 15 Mayıs Cuma günü saat 13.30’da hattat Mahmut Şahin tarafından gerçekleşecek olan söyleşimize de tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz."



Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da serginin hayırlı olmasını temenni etti.





Açılışın ardından İnan, katılımcılara eserler hakkında bilgi verdi.



