Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua etti

        Şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua etti

        Kayseri'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabrini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 13:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua etti

        Kayseri'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabrini ziyaret etti.

        Şehit anneleri, Kartal Şehitliği'nde düzenlenen programda, çocuklarının kabrine çiçekler bıraktı, dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

        Ziyaret sırasında duygulanan anneler, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

        Şehit Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek'in annesi Ayşe Temizyürek, AA muhabirine, 2016'da şehit olan oğlunun görev yaptığı sırada dağ başında olsa bile Anneler Günü'nü kutladığını söyledi.

        Şehit oğlunun kabrini her Anneler Günü'nde ziyaret ettiğini belirten Temizyürek, "Oğlum arkadaşına şehit olurken tembih etmiş, 'Her bayramda, özel günlerde ailemi, ben arar gibi ara' demiş. Arkadaşı arayıp Kürşat'ın sorduğu gibi 'Anneciğim, babacığım nasılsın, kardeşlerim nasıl, Anneler Günü'nüz kutlu olsun' der. Arkadaşının sesini duyduğum zaman aynı Kürşatımı duymuş gibi hissediyorum. Ben de ona 'Yavrum, oğlum' diye sesleniyorum." diye konuştu.

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın annesi Özlem Eraslan da Anneler Günü'nün hüzünlü geçtiğini söyledi.

        Oğlunun 2023'te şehit olduğunu ifade eden Eraslan, "O bana gelecekti bir çiçekle ama ben ona geldim. Yapacak bir şey yok, vatan sağ olsun." dedi.

        Eraslan, her Anneler Günü'nde oğlunun mezarını ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Geliyorum buraya dertleşiyorum oğlumla. O beni dinliyor, anlıyor, biliyor, görüyor. Oğlum Rabbimizin bize bir emanetiydi. Bize verdiği emanetini bizden şehit mertebesi vererek aldı. Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!

        Benzer Haberler

        Kayserispor 11 sezon sonra ligden düştü
        Kayserispor 11 sezon sonra ligden düştü
        Kreşte çocukların bağışıklıklarını desteklemek için 'tuz odası' ile eğitim...
        Kreşte çocukların bağışıklıklarını desteklemek için 'tuz odası' ile eğitim...
        Türkiye Kaykay Federasyonu, kaykay ve pateni ülke geneline yaymayı hedefliy...
        Türkiye Kaykay Federasyonu, kaykay ve pateni ülke geneline yaymayı hedefliy...
        Evin nem oranını artırmak alerjenlere ortam oluşturabiliyor
        Evin nem oranını artırmak alerjenlere ortam oluşturabiliyor
        Anneler Günü'nde bisikletle şehir turu attılar
        Anneler Günü'nde bisikletle şehir turu attılar
        Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediy...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediy...