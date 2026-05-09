        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Talas Belediyesi 7 yıldır çölyak hastalarına destek veriyor

        Talas Belediyesi, ilçede glüten hassasiyeti bulunan 129 aileye her ay düzenli olarak hazırlanan özel glütensiz gıda paketi dağıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu hizmetten yararlanmak için sadece Talas ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek ve çölyak hastalığına dair geçerli bir sağlık raporuna sahip olmak gerekiyor.

        Vatandaşların gelir durumu bu hizmetten faydalanmak için bir engel teşkil etmiyor, belirtilen iki şartı taşıyan herkese eşit hizmet sunuluyor.

        Gıda paketinde glüten içermeyen un, makarna, irmik, bulgur, bisküvi, çikolata, kek ve çeşitli hamur işi gibi ürünler yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 9 Mayıs Çölyak Günü'ne değinerek, sosyal belediyecilik anlayışlarının bir gereği olarak bu hassas konuda vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

        Yalçın, 7 yıldan bu yana glütensiz gıda desteğinde bulunduklarını ifade ederek, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu hizmeti gelir düzeyine bakmadan sürdürdüklerini kaydetti.​​​​​​​



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
