Kayseri'de düzenlenen Talas Uluslararası Türkoloji Zirvesi sona erdi.



Talas Belediyesi ev sahipliğinde, 1926 Bakü Türkoloji Zirvesi'nin 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen zirve kapsamında Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türk Dünyasında Ortak Dil ve Kültürel Gelecek" konulu panel düzenlendi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, burada yaptığı konuşmasında, en büyük güvencelerinin Türk gençliği olduğunu söyledi.



Türk gençliğinin birbirini anlamasının, yardımlaşmasının ve omuz omuza aynı idealler doğrultusunda yürümesinin şart olduğunu vurgulayan Öksüzoğlu, "Bunun için de en önemli unsur, en önemli gereklilik Türk dilini anlayabilme ve Türk olan bütün milletlerin birbirlerinin türkülerini, masallarını, tarihlerini anlamaları için dil birliği ve gönül birliği kurulmasıdır." dedi.



Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert de Türklerde yazı kavramının gelişimine dair bilgiler paylaştı.



Mert, Türk dünyasının üzerinde anlaştığı ortak Türk alfabesine ilişkin yürütülen süreçleri anlattı.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise belediye olarak Türk dünyasına yönelik gerçekleştirdikleri hizmetleri anlattı.



Konuşmaların ardından, 20 Mayıs'ta başlayan zirve, katkı sunanlara plaket takdimiyle sona erdi.

