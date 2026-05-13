Talas'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamından hak sahiplerine konutları teslim edildi

Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen Menekşe Siteleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan konutlar, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kullanım ömrünü tamamlamış ve depreme dayanıksız 10 blokta bulunan 60 dairenin yerine inşa edilen modern konutların teslim töreni yapıldı.





Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşların yeni yuvalarına kavuşmasının kendileri için mutluluk olduğunu belirtti.



Projeye giden sürecin kolay olmadığını anlatan Yalçın, yaklaşık 7-8 yıllık bir emeğin sonunda dönüşümün tamamlandığını kaydetti.



Süreçte mevzuat değişikliklerinin önemli rol oynadığını dile getiren Yalçın, "12 Mayıs'ta anahtar teslimi yapacağız demiştik, bugün sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra burada huzurla oturmanız, ailenizle güzel günler geçirmeniz en büyük temennimiz. Güle güle oturun." ifadesini kullandı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ise kentsel dönüşüm çalışmalarının hayati önem taşıdığına dikkati çekti.





Kayseri'de 2013 yılından bu yana 2 bin 246 riskli yapının tespit edildiğini, bunların yaklaşık 2 bin 80'inin yıkıldığını ve yüzde 93'ünde dönüşüm sağlandığının bilgisini veren Öztürk, bakanlık tarafından Kayseri'ye toplam 155 milyon lira kira yardımı yapıldığını açıkladı.



Talas İlçe Müftüsü Şevket Karaca'nın ettiği duanın ardından Yalçın ve Kaymakam İlyas Memiş tarafından hak sahiplerine yeni ve modern konutlarının anahtarları teslim edildi.



