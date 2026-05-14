Talas'ta özel eğitim öğrencilerinin eserleri sergilendi

Talas ilçesinde düzenlenen etkinlikte özel eğitim öğrencilerinin eserleri sergilendi.



Şehit Binbaşı Mahmut Şahin İlkokulu'ndaki özel eğitimli öğrencilerin öğretmenleriyle hazırladıkları resim, boyama ve baskılar ile fotoğraflar sergide yer aldı.



Sergiyle, özel eğitimli öğrencilerin el becerilerini geliştirmeleri, görünür olduklarını fark ettirmeleri, yetenekleri ve potansiyellerini ortaya çıkarmaları amaçlanıyor.



Öğrenci, öğretmen ve ziyaretçilerin gezebildiği sergi, dönem sonuna kadar devam edecek.



