        Talas'ta özel eğitim öğrencilerinin eserleri sergilendi

        Talas'ta özel eğitim öğrencilerinin eserleri sergilendi

        Talas ilçesinde düzenlenen etkinlikte özel eğitim öğrencilerinin eserleri sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Talas'ta özel eğitim öğrencilerinin eserleri sergilendi

        Talas ilçesinde düzenlenen etkinlikte özel eğitim öğrencilerinin eserleri sergilendi.

        Şehit Binbaşı Mahmut Şahin İlkokulu'ndaki özel eğitimli öğrencilerin öğretmenleriyle hazırladıkları resim, boyama ve baskılar ile fotoğraflar sergide yer aldı.

        Sergiyle, özel eğitimli öğrencilerin el becerilerini geliştirmeleri, görünür olduklarını fark ettirmeleri, yetenekleri ve potansiyellerini ortaya çıkarmaları amaçlanıyor.

        Öğrenci, öğretmen ve ziyaretçilerin gezebildiği sergi, dönem sonuna kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

