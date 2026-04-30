Talas'ta park ve yeşil alanlarda larva ile mücadele çalışması yapılıyor

Talas Belediyesi, vatandaşların yoğun zaman geçirdiği park ve yeşil alanlarda larva ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yürütüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla beraber haşeratla mücadele çalışmalarına başlayan ekipler, vatandaşların özellikle aileleriyle yoğun zaman geçirdiği park ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor.



İlk etapta yeşil alanlarda gerçekleştirilen uygulama ile zararlıların daha ortaya çıkmadan kontrol altına alınması hedefleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ekiplerin, park, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarını titizlikle ilaçladığını belirtti.



Yaz ayları gelmeden, vatandaşların sivrisinek ve haşere kaynaklı rahatsızlıklar yaşamaması için erkenden tedbirleri aldıklarını vurgulayan Yalçın, "Larva döneminde yapılan bu ilaçlamalarla sorunu kaynağında çözmeyi hedefliyoruz. Talas'ta daha yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

