        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Talas'ta "Uluslararası Türkoloji Zirvesi" düzenlenecek

        Talas Belediyesinin ev sahipliğinde 20-22 Mayıs arasında "Uluslararası Türkoloji Zirvesi" düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın himayelerinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Türkoloji Zirvesi" Talas’ta yapılacak.

        Türk dili, ortak alfabe çalışmaları, kültürel birliktelik ve Türk dünyasının gelecek vizyonunun ele alınacağı zirveye, başta Yıldırım olmak üzere Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı nezdindeki temsilcileri ve üst düzey diplomatlarının katılması bekleniyor.

        Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, KKTC ve Macaristan’dan bakan yardımcıları, akademisyen, bilim insanları ve sanatçıları bir araya getirecek zirve, Türk dünyasının kültürel hafızasına katkı sunacak.

        Zirve kapsamında Türkçe Sokağı gezisi, Ortak Alfabe Anıtı'nın açılışı, akademik oturumlar ve "Türk Dünyasında Ortak Dil ve Kültürel Gelecek" konulu panel gerçekleştirilecek.

        Programlarda Türk devletleri arasındaki kültürel işbirliği, ortak alfabe süreci ve kültürel entegrasyon konuları da değerlendirilecek.

        Zirvenin kültürel ayağında ise Talas Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. 20 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek gösteride Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait ezgiler ve halk dansları vatandaşlarla buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Sürpriz aşk
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
