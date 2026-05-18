Talas'ta "Uluslararası Türkoloji Zirvesi" düzenlenecek

Talas Belediyesinin ev sahipliğinde 20-22 Mayıs arasında "Uluslararası Türkoloji Zirvesi" düzenlenecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın himayelerinde gerçekleştirilecek "Uluslararası Türkoloji Zirvesi" Talas’ta yapılacak.



Türk dili, ortak alfabe çalışmaları, kültürel birliktelik ve Türk dünyasının gelecek vizyonunun ele alınacağı zirveye, başta Yıldırım olmak üzere Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı nezdindeki temsilcileri ve üst düzey diplomatlarının katılması bekleniyor.



Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, KKTC ve Macaristan’dan bakan yardımcıları, akademisyen, bilim insanları ve sanatçıları bir araya getirecek zirve, Türk dünyasının kültürel hafızasına katkı sunacak.



Zirve kapsamında Türkçe Sokağı gezisi, Ortak Alfabe Anıtı'nın açılışı, akademik oturumlar ve "Türk Dünyasında Ortak Dil ve Kültürel Gelecek" konulu panel gerçekleştirilecek.



Programlarda Türk devletleri arasındaki kültürel işbirliği, ortak alfabe süreci ve kültürel entegrasyon konuları da değerlendirilecek.



Zirvenin kültürel ayağında ise Talas Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. 20 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek gösteride Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait ezgiler ve halk dansları vatandaşlarla buluşacak.

