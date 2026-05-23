Talas'taki kurban pazarında vatandaşlar ilgi gösteriyor

Talas Belediyesinin Reşadiye Mahallesi'nde her yıl kurduğu kurban kesim ve satış alanı, vatandaşlardan ilgi görüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından bayram öncesinde hazırlıkları tamamlanan kurban satış alanında besiciler için geniş ve düzenli padoklar oluşturulurken, vatandaşların rahat alışveriş yapabilmesi için de çeşitli tedbirler alındı.



Planlı kurban pazarı uygulaması sayesinde hem görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor hem de vatandaşların ibadetlerini yerine getirme imkanı sağlanıyor.



Alanda temizlik, güvenlik, su, elektrik ve denetim hizmetleri de sürdürülüyor.



