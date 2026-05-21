TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım Kayseri'de konuştu:

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Türk devletlerinin, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ve Türklerin amacı kimseyi korkutmak değil ama hiç kimseden de korkmadığını açıkça ilan ettik." dedi.



Yıldırım, kentteki bir otelde Talas Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen TDT Talas Uluslararası Türkoloji Zirvesi'nin resmi açılış töreninde, egemenlik ve bağımsızlık için dilin önemli olduğunu vurguladı.



"Eğer diliniz yoksa dilinizi kullanamıyorsanız egemenliğiniz de tehdit altındadır." diyen Yıldırım, "Türkçe'nin karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit dilimizin istila edilmesi. Yani dilimizin bir anlamda özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Veri havuzunda ne varsa onu size arama motorları, yapay zeka bulup önünüze koyuyor. Eğer siz oraya bir şeyler koymadıysanız başkalarının koyduğu ürünlerle yetinmek zorundasınız. Bu da sizin dilinizin, kültürünüzün, medeniyetinizin ilerlememesidir, geri kalmasıdır." ifadelerini kullandı.



TDT'nin kuruluşu hakkında bilgiler veren Yıldırım, teşkilatın Türk devletleri arasında birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için faaliyetler yaptığını, bugünkü zirvenin de bunlardan birisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Bir alfabemiz var. Bu alfabe durup dururken olmadı. İstanbul zirvesinde alınan bir kararla Aksakallılar Konseyi'ne bir görev verildi. 'Siz Türk devletleri için bir alfabe çalışın' dendi ve 2 yıl sürdü. Türk akademisine burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk Dil Kurumu (TDK) öncülük ederek bu alfabenin çerçevesini belirledi. Bu alfabe şurada gösterilen alfabedir. Türk alfabesi yani Türk dünyasının alfabesi artık budur. Yani bizim alfabemiz değişti mi? Yok. Aslında bu alfabeye sahip olmayanların alfabesi değişti. Hiç anlamadığımız, halbuki anlayabilsek baya bildiğimiz Türkçe gibi okunan Kiril ile yazılmış kitaplar, tabelalar... Bunların hepsi artık belirli bir takvim içerisinde, geçiş süresi içerisinde bu 34 harften oluşan alfabeyle olacak. Bu ne anlama geliyor? Balkanlardan Baykal Gölü'ne kadar artık birbirimizin hem yazdıklarını anlayacağız hem konuştuklarını anlayacağız. Hem de hepimizin arzu ettiği o büyük Türk dünyasının entegrasyonunu gerçekleştireceğiz. Şimdi biz böyle konuşunca acaba 'Türkler eski rüyalarını mı görüyorlar' diye birtakım tereddüde düşen ülkeler var. Şunu açık söyleyeyim değerli kardeşlerim. Türk devletlerinin, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ve Türklerin amacı kimseyi korkutmak değil ama hiç kimseden de korkmadığını açıkça ilan ettik."



Yıldırım, Türk devletlerinin tarihinden gelen ortak değerleri geleceğe taşımayı, ülkeler arasındaki kalkınmışlık farklarını ortadan kaldırmayı, altyapıda aynı düzeye gelmeyi, ticarette, üretimde, sanayide, teknolojide dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almayı hedeflediklerini söyledi.



- "Türkoloji çalışmaları, üniversitelerin sınırlarını aşan bir anlam taşımaktadır"





TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert de "Türkoloji dilimizi, tarihimizin hafızasını, kültürümüzün derinliğini, medeniyetimizin taşıdığı ortak ruhu anlamaya yönelik büyük bir yürüyüştür." diye konuştu.



TDT çatısı altında gelişen işbirliğinin siyasetten ekonomiye, eğitimden kültüre kadar pek çok alanda yeni imkanlar ortaya çıkardığına değinen Mert, "Bu birlikteliğin kalıcı, güçlü olmasının temel şartlarından biri, ortak kültür bilincinin, dil şuurunun canlı tutulmasıdır. Bizler biliyoruz ki aynı destanları dinleyen, aynı ata sözleri üzerinde hikmet bulan, aynı kelimelerle gönül bağı kuran toplumlar, ortak bir geleceği inşa edebilirler. Bu nedenle Türkoloji çalışmaları, üniversitelerin sınırlarını aşan bir anlam taşımaktadır. Türkoloji, gençlerimizi ortak geçmişle buluşturan, farklı coğrafyalardaki kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran stratejik bir kültür köprüsüdür." değerlendirmesinde bulundu.



Türkçeye sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Mert, Türk Dil Kurumu olarak Türk dünyasının ortak dil mirasının kurulması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini, ortak alfabe çalışmaları, sözlük projeleri, bilimsel yayınlar, dijital dil kaynakları ve uluslararası işbirliklerinin bu çabanın önemli parçalarından olduğunu anlattı.



Mert, Türkçeyi korumak, geliştirmek ve bilim dili olarak güçlendirmenin herkesin ortak sorumluluğunda olduğuna dikkati çekerek, "Üzülerek söylüyorum, tabelalardan Türkçeyi çektik, tabelalarımız boş kalmadı. Eğer eğitim dilinden çekersek, Türkçe bilim dili olma konusunda gerilemeye başlar. Terim üretmekte gerilemeye başlar." dedi.



Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kazakistan Cumhuriyeti Ülke Temsilcisi Nişan Gül Karatayeva, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Taha Zahid Özdemir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Aksakalı Oktay Öksüzoğlu ve davetliler katıldı.



