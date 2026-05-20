        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Kayseri'de halk dansları topluluğu gösterisini izledi

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri'de Talas Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu Gösterisi'ne katıldı.

        Giriş: 20.05.2026 - 22:43 Güncelleme:
        Türk Devletleri Teşkilatı Talas Uluslararası Türkoloji Zirvesi'ne katılmak için kente gelen Yıldırım, Talas Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu Gösterisi'ni izledi.

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte Talas Belediyesi çalışanlarından oluşan orkestra Türk coğrafyasından çeşitli Türkü ve marşlar seslendirdi, halk dansları topluluğu ise onlara eşlik etti.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yıldırım'a Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nin (TAREM) ustaları tarafından işlenen ortak Türk alfabesi hediye etti.

        Programın sonunda konuşan Yıldırım ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa Yıldırım'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve vatandaşlar katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

