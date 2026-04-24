Türbeleri gönüllü temizleyen öğrenciler "tarihe toz kondurmuyor"

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, hazırladıkları "Tarihe Toz Kondurmuyoruz Projesi" kapsamında kentteki türbelerin temizlik ve çevre düzenlemesine yardım ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen Vakıf İnsan Yarışması'na "Tarihe Toz Kondurmuyoruz" projeleri ile katılan 5 kız öğrenci, bu kapsamda kentin farklı noktalarındaki türbelerin temizliğine gönüllü destek veriyor.

        Okuldaki derslerinden arda kalan zamanlarında danışman öğretmenleri Şükriye Haktanıyan ile yola çıkan 5 öğrenci, Seyyid Burhaneddin Tirmizi, Melik Mehmet Gazi gibi kentin manevi ve tarihi kişiliklerinin mezarlarının bulunduğu türbelere gidiyor.

        Kapısını açtıkları türbeleri hürmetle süpüren, tozunu alan, çevre düzenlemesini yapan ve bahçelerine çiçek diken öğrenciler, daha sonra kabirlerde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ediyor.

        Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Nurhanım Turhan, AA muhabirine, tarihe sahip çıkmak için yola çıktıklarını ve türbelerin temizliği ile çevre düzenlemesine yardım ettiklerini söyledi.

        Bunu gönüllü yaptıklarını vurgulayan Turhan, "Tarihi mekanları sadece kitaplarda bırakmak istemedik. Herkesi bilinçlendirmek istiyoruz çünkü tarih bizim köklerimiz. Bir ağaç nasıl köksüz yaşayamazsa biz de tarihsiz yaşayamayız ve bunları herkese öğretmek istiyoruz." dedi.

        - "Benim için gurur verici bir yer"

        Öğrencilerden Nisa Nur Oroç da projeyle geçmişe sahip çıkmak ve tarihi değerleri korumak istediklerini ifade etti.

        Mirasları sadece izleyerek değil, sahip çıkarak korumaları gerektiğini vurgulayan Oroç, şunları kaydetti:

        "Bu türbeleri daha düzenli hale getirmek istiyorduk. Bu yüzden de türbelerin çevresinde temizlik yaptık, çöpleri topladık, çiçekler diktik ve daha göze hitap edecek şekle getirdik. Melik Mehmet Gazi Türbesi'ni, Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni temizledik. Tarihi ve manevi şahsiyetler. Bu topraklarda iz bırakmış ve biz onların iz bıraktığı yerde hatıralarına kıymet veriyoruz. O yüzden de devam edeceğiz. Benim için gurur verici bir yer çünkü onlar çok önemli manevi şahsiyetler. Onların iz bıraktığı yerlere temizlik yapmak, gelmek, dua etmek benim için çok kıymetli. Bu projedeki amacımız, 'Umuda Dokunanlar Grubu' olarak tarihi ve kültürel mirasımıza dikkati çekmek, gençlerimizi bilinçlendirmek. Aynı zamanda küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratabileceğimizi göstermek istiyoruz."

        Narin Karadeniz ise arkadaşlarıyla Umuda Dokunanlar Grubu olarak projeyi hazırladıklarını dile getirdi.

        Kendilerine emanet edilen bu türbelerin en güzel miraslardan biri olduğunu vurgulayan Karadeniz, temizliğini yaptıkları, çiçek dikerek çevresini güzelleştirdikleri türbelerde dua ederek, görevlerini tamamladıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

