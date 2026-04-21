        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri "Türkiye Yüzyılında Talas'ın Vizyonu" çalıştayı düzenlenecek

        "Türkiye Yüzyılında Talas'ın Vizyonu" çalıştayı düzenlenecek

        Talas Belediyesi, ilçenin geleceğini bilimsel veriler ve ortak akıl çerçevesinde şekillendirmek amacıyla "Türkiye Yüzyılında Talas'ın Vizyonu" çalıştayı düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 16:12 Güncelleme:
        "Türkiye Yüzyılında Talas'ın Vizyonu" çalıştayı düzenlenecek

        Talas Belediyesi, ilçenin geleceğini bilimsel veriler ve ortak akıl çerçevesinde şekillendirmek amacıyla "Türkiye Yüzyılında Talas'ın Vizyonu" çalıştayı düzenleyecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan çalıştay, 24-25 Nisan 2026 tarihlerinde Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Talas'ın geçmişini, bugününü ve geleceğini bütüncül bir bakış açısıyla ele almayı hedefleyen çalıştayda kentin kültürel, sosyal ve mekansal gelişimi çok yönlü değerlendirilecek.

        Alanında uzman akademisyenler, yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek programda, Talas'ın vizyonuna yön verecek önemli başlıklar masaya yatırılacak.

        Çalıştayın açılışında, mesleğinde 42 yılı geride bırakan gazeteci Doğan Koca'nın Talas'ın önemli yapılarından ilham alarak hazırladığı "Tarihi Kapılar" fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşacak.

        Çalıştayın ilk gününde "Dün" teması ele alınırken, ikinci gün "Bugün" ve "Yarın" başlıklarıyla devam edecek oturumlarda Talas'ın gelişim süreci kapsamlı şekilde analiz edilecek.

        Programın sonunda ise hazırlanacak sonuç bildirgesi ile ortaya çıkan fikirler somut bir yol haritasına dönüştürülecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çalıştayın ortak aklın ve istişarenin en güzel örneklerinden biri olacağını, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ilçeyi daha ileriye taşımak için tüm paydaşlarıyla birlikte hareket ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de tartıştığı apartman görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cez...
        Kayseri'de tartıştığı apartman görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cez...
        Kayseri'de 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı
        10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı
        Başkan Büyükkılıç'tan Kartal Katlı Kavşağı'na yakın takip: "Verimli bir şek...
        Başkan Büyükkılıç'tan Kartal Katlı Kavşağı'na yakın takip: "Verimli bir şek...
        Nurettin Açıkalın: "Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, kulübün anahtarını...
        Nurettin Açıkalın: "Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, kulübün anahtarını...
        Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ndeki çalışmal...
        Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ndeki çalışmal...