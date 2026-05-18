Yahyalı'da Büyük Pınar Mesire Alanı hizmete açıldı

Yahyalı Belediyesi tarafından yapılan Büyük Pınar Mesire Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.





AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, açılış programında yaptığı konuşmada, Yahyalı'nın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.





Özsoy, bu alanın kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.





Belediye Başkanı Esat Öztürk de Yahyalı'nın şelaleler, yaylalar ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm merkezi olduğunu belirtti.



Mesire alanını Kurban Bayramı öncesinde yetiştirmek için yoğun çalışma yürüttüklerini ifade eden Öztürk, "Vatandaşlarımızın aileleriyle huzurlu ve keyifli vakit geçirebileceği güzel bir alan oluşturduk. İlçemize gelen misafirlerin de yol güzergahı üzerinde mola vererek hoş vakit geçirebileceği bir sosyal alan kazandırdık." diye konuştu.



AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ise "Ülkemizin sınırlarında savaşlar yaşanırken burada ailelerin huzurla vakit geçireceği bir alanın açılışını yapabiliyoruz. Hamdolsun, birlik ve beraberliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.





Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek mesire alanının açılışı gerçekleştirildi.









