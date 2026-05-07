        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Yamula Barajı'nın tahliye kapağı 16 yıl sonra açıldı

        Kayseri'de, son yağışlarla doluluk oranı artan Kızılırmak üzerindeki Yamula Barajı'nın tahliye kapağı 16 yıl sonra açılarak su tahliyesine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Elektrik enerjisi ve tarımsal sulamanın yanı sıra balıkçılık ve su ürünleri üretimi, su sporları ve turizm amaçlı kullanılan Yamula Barajı'nda son yağışlar ve eriyen karla doluluk yüzde 74'ün üzerine çıktı.

        Barajda su seviyesinin yükselmesiyle iki tahliye kapağından biri açıldı.

        Yüzde 6 aralanan kapaktan saniyede yaklaşık 50 metreküp su tahliye edildiği belirtildi.

        Barajda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tahliye kapaklarının en son 2010'da açıldığı öğrenildi.

        Öte yandan Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü, tahliye öncesinde duyuru yaparak bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

