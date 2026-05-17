Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Yangının izlerinin silindiği Sultan Sazlığı ziyaretçilerini bekliyor

        Yangının izlerinin silindiği Sultan Sazlığı ziyaretçilerini bekliyor

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda geçen yıl çıkan iki yangında hasar gören yürüyüş yolu yapılarak ziyaretçilerin kullanımına açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 11:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangının izlerinin silindiği Sultan Sazlığı ziyaretçilerini bekliyor

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda geçen yıl çıkan iki yangında hasar gören yürüyüş yolu yapılarak ziyaretçilerin kullanımına açıldı.

        Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırlarında yer alan ve 300'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda geçen yıl 14 Ocak ve 16 Nisan'da çıkan yangınlarda alanın bir bölümü ile 1500 metrelik ahşap yürüyüş yolunun bir kısmı zarar görmüştü.

        Yangın sonrası oluşan hasarın giderilmesi amacıyla Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında Sultan Sazlığı Milli Parkı Bakım, Onarım ve Tadilatı İşbirliği Protokolü imzalandı.

        Protokol çerçevesinde Büyükşehri Belediyesi Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürüyüş yolunun yanan kısmı onarılarak yeniden kullanıma açıldı.

        Ayrıca sazlığın yanan kısımlarında iyileştirmeler yapılarak, bitki örtüsünün eski haline getirilmesi sağlandı.

        Ziyaretçi karşılama bölümü ile kuş müzesinin de tadilattan geçirildiği Sultan Sazlığı misafirlerini bekliyor.

        - Çalışmalar 20 günde tamamlandı

        Kayseri Büyükşehri Belediyesi Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, AA muhabirine, yangında 1500 metrelik yürüyüş yolunun yaklaşık 600 metrelik bölümünün zarar gördüğünü söyledi.

        Kılıç, "Yürüyüş yolunun 600 metrelik bölümünü 20 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak yeniden vatandaşlarımızın hizmetine açtık." dedi

        Bakım onarım çalışmalarının sadece yürüyüş yolunu kapsamadığını dile getiren Kılıç, "Buradaki izleme kulelerinde de zararlar oluşmuştu. Biz onları da onararak hizmete açtık. Tesis alanlarımızın bakım onarımızı yaptık. Burada bulunan kuş müzesindeki eksikleri giderdik. Yeşilhisar-Yahyalı yolundan alana kadar olan yolda asfaltlama yaptık. Elektrik hatları yer altına alındı. Sultan Sazlığı şu an da her şeyiyle hazır halde. Tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz." diye konuştu.

        Sultan Sazlığı Milli Parkı Şefi Ahmet Okan Çam ise alanın yağışlarla eski günlerine kavuştuğunu ve kuş popülasyonun arttığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!

        Benzer Haberler

        Kurban Pazarları'na otobüs seferleri başlıyor
        Kurban Pazarları'na otobüs seferleri başlıyor
        Başkan Özdoğan, işitme engelli Kuran Kursu öğrencilerini misafir etti
        Başkan Özdoğan, işitme engelli Kuran Kursu öğrencilerini misafir etti
        Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin sağlığı için bayram öncesi deneti...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin sağlığı için bayram öncesi deneti...
        Talas'ta internet üzerinden vergi kolaylığı
        Talas'ta internet üzerinden vergi kolaylığı
        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü
        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü
        Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü
        Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü