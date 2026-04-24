Yemek artıkları "can dostlar" için mamaya dönüşüyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de "Sıfır Atık Projesi" kapsamında hayata geçirilen mama üretim tesisinde, kurumların yemekhanelerinden toplanan yemek artıkları köpekler için kuru mamaya dönüştürülüyor.



Molu Mahallesi'nde yer alan Büyükşehir Belediyesi Fatma ve Yusuf Özkan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ocak ayında faaliyete geçen mama üretim tesisiyle hem gıda artıkları değerlendiriliyor hem de mama alımından tasarruf ediliyor.



Gıda artıkları, veteriner hekimler ve gıda teknisyenleri tarafından kontrol edilerek, hayvanların ihtiyacına göre gerekli mineraller de eklenerek kuru mama haline getiriliyor.



Veteriner hekim Halil İbrahim İslam, AA muhabirine, yaklaşık 4 aydır aktif şekilde çalışan tesiste, bugüne kadar toplam 14 bin 961 kilogram kuru mama üretildiğini söyledi.



Tesisin maksimum kapasiteyle çalıştığını anlatan İslam, "Günlük ortalama mama üretimimiz 350-400 kilogramı buluyor. Bu rakamlar gelen gıdanın sulu ya da yağlı olmasına göre de değişebiliyor. Eğer katı madde çoksa kısa süre içinde mamaya dönüştürebiliyoruz." dedi.



Özel ve belediye şirketi olmak üzere 14 kurumdan yemek artıklarını topladıklarını ifade eden İslam, "Günlük ortalama 450-500 kilogram gıda atığı topluyoruz. Bu gıdaların içeriği çok önemli. Sulu değilse firemiz az oluyor. Bir öğütücümüz var, gıdalar önce öğütülüyor. Daha sonra iki fermantasyon cihazımız var, 500 litre hacimli. Gıdayı bu cihazlara alıyoruz, yaklaşık 22-24 saatlik bir fermantasyon süreci oluyor. Mamamız ısıl işleme tutularak kurutuluyor ve can dostlarımızın yiyeceği hale getiriliyor." diye konuştu.



- "Gıda teknisyenlerimiz mama üretiminin başında duruyor"



İslam, kuru mama alımlarının bu tesisle beraber epey azaldığını, mamaya ayrılan bütçeyi hayvanların diğer ihtiyaçları için kullanabildiklerine dikkati çekti.



Son çıkan kanunla beraber hayvan bakım evinin kapasitesinin artırıldığını vurgulayan İslam, "Pınarbaşı ilçemize köpekler için bir doğal yaşam alanı kurduk. Bu mama tesisi sayesinde oradaki köpeklerin tüm mama ihtiyacını karşılıyoruz. Hatta fazlası da oluyor ve buradaki can dostlarımızın beslenmesinde kullanıyoruz. İlçe belediyelerimize de kuru mama konusunda destek verebiliriz. Gelen gıdaları mutlaka veteriner hekimlerimiz kontrol ediyor. Gıda teknisyenlerimiz mama üretiminin başında duruyor. Gelen gıdaların içeriği zayıf kalıyorsa, mesela karbonhidrat ağırlıklı ise mutlaka protein ve mineral desteğini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

