Doğumunu yaptıran ebe ile aynı hastanede meslektaş oldu

İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te 29 yıllık ebelik yapan Fattum Altınbaş, yıllar önce doğumunu yaptırdığı 27 yaşındaki Gamze Nur Arnavut ile aynı hastanede meslektaş oldu.



Kilis'te 1997 yılından bu yana ebelik yapan Altınbaş, yıllar önce dünyaya gelmesine yardımcı olduğu Gamze Nur Arnavut ile Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde aynı mesleği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.



Kentte uzun yıllardır sağlık hizmeti veren Altınbaş, AA muhabirine, meslek hayatı boyunca yaklaşık 5 bin doğuma eşlik ettiğini söyledi.



Ebeliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Altınbaş, "Her doğum gerçekten ayrı ayrı hikayeler meydana getiriyor. Bu meslekte çok merhametli olmak, sabırlı ve şefkat dolu olmak gerekiyor. Bizim mesleğimiz çok kutsal bir meslek. Bunu o sevgi şefkat ve merhameti kaybetmeden uzun yıllar yapabilmek harika bir duygu. Ben mesleğimi seviyorum. İlk günkü gibi halen heyecanla, sabırla, şefkat ve merhametle devam ettiriyorum." dedi.



Bebeklerin anne ile ilk buluşmasına şahitlik etmenin kendisini duygulandırdığını anlatan Altınbaş, "Bebeği ilk kucağımıza aldığımızda tüm aile yakınları, anne ve baba sevinç gözyaşlarına boğulduklarında tabii biz de çok duygulanıyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Tüm yorgunluk ve stresimizi o anda biz unutuyoruz." diye konuştu.



İlginç anıları olduğunu kaydeden Altınbaş, şunları söyledi:



"Ben bir çocuğu doğurtmuşum ama onlar da evlenmişler, onların çocuklarını da doğurtuyorum. Harika duygular bunlar. Allah herkese nasip etsin. Bir doğum gelmişti. Yirmi yıldır çocukları olmuyormuş. Ben çok duygulandım. O anne ve babanın hüngür hüngür ağlamaları, o mutluluk gözyaşları beni çok etkiledi gerçekten de. Öyle güzel şeylere şahit olmak bizim için gurur ve mutluluk kaynağı."



- "Mesleğimde mirasımın bir parçasını devretmiş gibi hissediyorum"



Yıllar önce doğumunu yaptırdığı ve meslektaşı olan Gamze Nur Arnavut ile atanarak hastaneye geldiğinde tanışan Altınbaş, "Annesi 'senin eben bu kızım' diye tanıştırdı bizi. Ben çok mutlu oldum. Bu tarif etmesi çok zor bir duygu. Sanki mesleğimde mirasımın bir parçasını devretmiş gibi hissediyorum. Kendisiyle şu anda burada beraber çalışıyoruz. Bildiğim her şeyi tüm ebelere olduğu gibi ona da öğretmeye çalışıyorum. Arkamda başarılı, güçlü ve merhametli ebeler bırakmaya çalışıyorum." diye konuştu.



Gamze Nur Arnavut ise Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü'nden mezun olduktan sonra KPSS sınavında başarılı olarak Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne ebe olarak atandığını ve çalışmaya başladığını anlattı.



Kendi ebesiyle meslektaş olarak aynı yerde çalışmasının çok farklı bir duygu olduğunu aktaran Arnavut, "Şans eseri kendi ebemle aynı hastanede çalışıyoruz. 30 yıllık bir ebeyle çalışmak tecrübe açısından çok değerli. Ebelik çok duygusal bir meslek. Çünkü anne ve bebeğin ilk kavuşma anına şahitlik ettiğimiz, hem ölümün hem de yaşam anının bir arada olduğu bir süreç." ifadelerini kullandı.



Fattum Altınbaş ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Arnavut, "Beraber aynı doğumhanede çalışıyor olmak ve Fattum ebenin bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşıyor olması ekibimiz adına çok kıymetli." dedi.

