Doğumunu yaptıran ebe ile aynı hastanede meslektaş oldu

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te 29 yıllık ebelik yapan Fattum Altınbaş, yıllar önce doğumunu yaptırdığı 27 yaşındaki Gamze Nur Arnavut ile aynı hastanede meslektaş oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te 1997 yılından bu yana ebelik yapan Altınbaş, yıllar önce dünyaya gelmesine yardımcı olduğu Gamze Nur Arnavut ile Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde aynı mesleği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Kentte uzun yıllardır sağlık hizmeti veren Altınbaş, AA muhabirine, meslek hayatı boyunca yaklaşık 5 bin doğuma eşlik ettiğini söyledi.

        Ebeliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Altınbaş, "Her doğum gerçekten ayrı ayrı hikayeler meydana getiriyor. Bu meslekte çok merhametli olmak, sabırlı ve şefkat dolu olmak gerekiyor. Bizim mesleğimiz çok kutsal bir meslek. Bunu o sevgi şefkat ve merhameti kaybetmeden uzun yıllar yapabilmek harika bir duygu. Ben mesleğimi seviyorum. İlk günkü gibi halen heyecanla, sabırla, şefkat ve merhametle devam ettiriyorum." dedi.

        Bebeklerin anne ile ilk buluşmasına şahitlik etmenin kendisini duygulandırdığını anlatan Altınbaş, "Bebeği ilk kucağımıza aldığımızda tüm aile yakınları, anne ve baba sevinç gözyaşlarına boğulduklarında tabii biz de çok duygulanıyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Tüm yorgunluk ve stresimizi o anda biz unutuyoruz." diye konuştu.

        İlginç anıları olduğunu kaydeden Altınbaş, şunları söyledi:

        "Ben bir çocuğu doğurtmuşum ama onlar da evlenmişler, onların çocuklarını da doğurtuyorum. Harika duygular bunlar. Allah herkese nasip etsin. Bir doğum gelmişti. Yirmi yıldır çocukları olmuyormuş. Ben çok duygulandım. O anne ve babanın hüngür hüngür ağlamaları, o mutluluk gözyaşları beni çok etkiledi gerçekten de. Öyle güzel şeylere şahit olmak bizim için gurur ve mutluluk kaynağı."

        - "Mesleğimde mirasımın bir parçasını devretmiş gibi hissediyorum"

        Yıllar önce doğumunu yaptırdığı ve meslektaşı olan Gamze Nur Arnavut ile atanarak hastaneye geldiğinde tanışan Altınbaş, "Annesi 'senin eben bu kızım' diye tanıştırdı bizi. Ben çok mutlu oldum. Bu tarif etmesi çok zor bir duygu. Sanki mesleğimde mirasımın bir parçasını devretmiş gibi hissediyorum. Kendisiyle şu anda burada beraber çalışıyoruz. Bildiğim her şeyi tüm ebelere olduğu gibi ona da öğretmeye çalışıyorum. Arkamda başarılı, güçlü ve merhametli ebeler bırakmaya çalışıyorum." diye konuştu.

        Gamze Nur Arnavut ise Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü'nden mezun olduktan sonra KPSS sınavında başarılı olarak Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne ebe olarak atandığını ve çalışmaya başladığını anlattı.

        Kendi ebesiyle meslektaş olarak aynı yerde çalışmasının çok farklı bir duygu olduğunu aktaran Arnavut, "Şans eseri kendi ebemle aynı hastanede çalışıyoruz. 30 yıllık bir ebeyle çalışmak tecrübe açısından çok değerli. Ebelik çok duygusal bir meslek. Çünkü anne ve bebeğin ilk kavuşma anına şahitlik ettiğimiz, hem ölümün hem de yaşam anının bir arada olduğu bir süreç." ifadelerini kullandı.

        Fattum Altınbaş ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Arnavut, "Beraber aynı doğumhanede çalışıyor olmak ve Fattum ebenin bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşıyor olması ekibimiz adına çok kıymetli." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        İşte kupada yarı final programı!
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Açlıktan ağladım"
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
