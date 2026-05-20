        Kilis'in sosyal, ekonomik, kültürel ve akademik potansiyeli çalıştayda ele alındı

        Kilis'in sosyal, ekonomik, kültürel ve akademik potansiyelinin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi amacıyla, Kilis Valiliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde "Kilis Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 14:48 Güncelleme:
        7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda başlayan çalıştayda, kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek Kilis'in mevcut durumu ile geleceğe yönelik kalkınma perspektifleri ele alındı.

        Kilis Vali Vekili Murat Demirbilek, burada yaptığı konuşmada çalıştayın "Kilis'in dünü, bugünü ve yarını" temasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kilis'in önemli bir şehir olduğunu belirten Demirbilek, "Kilis, yüzyıllar boyunca ticaretin, kültürel etkileşimin, emeğin ve bereketin merkezi olmuş, sahip olduğu köklü birikimi bugünlere taşımayı başarmıştır." dedi.

        Çalıştayda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu da birer konuşma yaptı.

        Program kapsamında ayrıca İpekyolu Kalkınma Ajansı Sonuç Odaklı Program Yönetimi Birim Başkanı Cihan Erdem tarafından Kilis ekonomisine ilişkin genel değerlendirme sunumu yaptı.

        Çalıştay sonunda ortaya çıkacak değerlendirme ve önerilerin, Kilis'in kalkınma vizyonuna katkı sunması ve ilgili kurumlar arasında ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

