        Kilis'te 15 Temmuz konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Kilis Valiliği himayesinde 15 Temmuz Derneği'nce düzenlenen program kapsamında, Nedim Ökmen Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilerine yönelik "15 Temmuz" konulu konferans verildi.

        Vali Ömer Kalaylı, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında şehitleri rahmetle andıklarını dile getirdi.

        Türk milletinin hiç bir zaman bağımsızlığından taviz vermediğini belirten Kalaylı, "Ecdadımız bu uğurda her şeyini feda etmiştir. Yeri ve zamanı geldiğinde canını da feda etmeyi bilmiştir. Bunu Çanakkale zaferinde, Kurtuluş Savaşı'nda ve son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördük. Darbe girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla aziz milletimiz tarafından bertaraf edildi ve milletimiz söz konusu vatansa bu uğurda canımı feda etmeye hazırız diyerek, büyük bir zafer yazdı." dedi.

        15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise Türkiye'de 64 ilde ve yurt dışında bu programları düzenlediklerini hatırlattı.

        Desteklerinden dolayı tüm kurum yöneticilerine teşekkür eden Turunç, "Tankların karşısına dikilen insanlar hiç mi ölümden korkmuyorlardı? Hiç mi geleceğe dönük hayalleri yoktu? Üç ya da dört aylık bebeği var daha ona doymamışken vatan sevgisi evlat sevgisinden üste olduğu için, seve seve hayatlarını ortaya koydular. Ne mutlu onlara. Onlar kazandılar ve eminim sizlerde o ruhla yetişeceksiniz." diye konuştu.

        15 Temmuz gazisi Ahmet Alkılıç, vatanın ve milletin ilelebet var olması için şehit ve gazi olunduğunu vurguladı.

        Konferansın ardından Kayabaş Camisi'nde darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehit için okunan hatimlerin duası yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai'ye Premier Lig kancası!
        Otobüs durağında tacizciyi kayda aldı!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Yok olarak var olmayı seçti
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
