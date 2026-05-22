Kilis'te "Aile Şenliği" etkinliği düzenlendi

Kilis'te Milli Aile Haftası kapsamında "Aile Şenliği" etkinliği yapıldı.



Kilis Millet Bahçesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte aileler bir araya geldi.



Kilis Valisi Ömer Kalaylı, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin aile bireylerinin bir araya gelerek vakit geçirmesine katkı sunduğunu dile getirerek "Aile fedakarlıktır, vefadır, sabırdır, paylaşmaktır. İyi günde de zor günde de birbirine destek olmanın, birlikte güçlü kalabilmenin adıdır." dedi.



Geçmiş ile gelecek arasında kurulan en sağlam köprünün aile olduğunu kaydeden Kalaylı, "Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı, bilinçli, özgüven sahibi ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesinde ailelerimizin rolü son derece büyüktür. Bu nedenle aile kurumunu korumak ve güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çetin Tutaş ise güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye anlayışıyla hazırlanan vizyon belgesinin aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, sağlıklı nüfus yapısının sürdürülebilirliği ve kuşaklar arası dayanışmanın artırılmasını temel hedef olarak ortaya koyduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından ailelerle pasta kesildi.



Çocuklar için yüz boyama etkinliğinin düzenlendiği şenlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.



