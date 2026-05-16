Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te engelli gençler temsili askerlik yaptı

        Kilis'te engelli gençler temsili askerlik yaptı

        Kilis'te engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 12:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te engelli gençler temsili askerlik yaptı

        Kilis'te engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

        İl Jandarma Komutanlığı'na aileleriyle gelen 5 engelli, üniformalarını giyerek eğitim alanına çıktı.

        Askerlik yemini eden gençlere, temsili terhis belgeleri Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Programda konuşan Vali Kalaylı, Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla programın düzenlendiğini söyledi.

        Hafta kapsamında özel bireylerin temsili askerliklerine tanıklık ettiklerini aktaran Kalaylı, "Burada çok anlamlı ve çok kıymetli bir tabloya hep birlikte tanıklık ediyoruz. Aziz milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olan askerlik vazifesinin taşıdığı anlam, kardeşlerimizin yaşadığı heyecan ve ailelerimizin gözlerindeki gururla daha da değer kazanmaktadır. Temsili askerlik heyecanı yaşayan özel gereksinimli kardeşlerimizin vakur duruşu, gözlerindeki mutluluk ve taşıdıkları gurur hepimizin yüreğine dokunmaktadır." diye konuştu.

        Program geçit töreni ile son buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş ve Kilis'te sağanak etkili oldu
        Kahramanmaraş ve Kilis'te sağanak etkili oldu
        Kilis'te kaybolan Alzheimer hastası bulundu
        Kilis'te kaybolan Alzheimer hastası bulundu
        Kilis'te 'Aile Günü' yürüyüşü düzenlendi
        Kilis'te 'Aile Günü' yürüyüşü düzenlendi
        Kilis'te "Uluslararası Aile Günü" yürüyüşü gerçekleştirildi
        Kilis'te "Uluslararası Aile Günü" yürüyüşü gerçekleştirildi
        Alzheimer hastası kayıp şahıs jandarma ekiplerince bulundu
        Alzheimer hastası kayıp şahıs jandarma ekiplerince bulundu
        Kilis'te "3. Uluslararası Mercidabık Kongresi"
        Kilis'te "3. Uluslararası Mercidabık Kongresi"