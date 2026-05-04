Kilis'te firari FETÖ hükümlüsü banyodaki gizli bölmede yakalandı

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü banyodaki gizli bölmede yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, bu kapsamda, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü evinin banyosunda bulunan gizli bölmede yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

