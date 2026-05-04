Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te firari FETÖ hükümlüsü banyodaki gizli bölmede yakalandı

        Kilis'te firari FETÖ hükümlüsü banyodaki gizli bölmede yakalandı

        Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü banyodaki gizli bölmede yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 16:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te firari FETÖ hükümlüsü banyodaki gizli bölmede yakalandı

        Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü banyodaki gizli bölmede yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Ekipler, bu kapsamda, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü evinin banyosunda bulunan gizli bölmede yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"

        Benzer Haberler

        Kilis'te kuvvetli yağış ve sis etkili oldu
        Kilis'te kuvvetli yağış ve sis etkili oldu
        GÜNCELLEME 4 - Malatya'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü,...
        GÜNCELLEME 4 - Malatya'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü,...
        GÜNCELLEME 3 - Malatya'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü,...
        GÜNCELLEME 3 - Malatya'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü,...
        Kilis Valiliğinden yağışlara ilişkin açıklama:
        Kilis Valiliğinden yağışlara ilişkin açıklama:
        Gaziantep ve çevre illerde sağanak etkili oldu
        Gaziantep ve çevre illerde sağanak etkili oldu
        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü