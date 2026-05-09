Kilis'te jandarma ekipleri vatandaşlara trafik eğitimi verdi
Kilis'te Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sürücülere bilgilendirme programı düzenlendi.
Kilis'te Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sürücülere bilgilendirme programı düzenlendi.
Resul Osman TOKİ konutları bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte, trafik bilincinin artırılması, güvenli motosiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve trafik kültürünün geliştirilmesi amacıyla “Bir Kural, Bir Ömür” Projesi kapsamında sürücülere eğitim verildi, denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
Programda, kask ve koruyucu ekipman kullanımının yaygınlaştırılması ile motosiklet sürücüleri ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan trafik kuralı ihlallerinin önlenmesinin hedeflendiği belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.