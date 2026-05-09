Kilis'te jandarma ekipleri vatandaşlara trafik eğitimi verdi

Kilis'te Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sürücülere bilgilendirme programı düzenlendi.



Resul Osman TOKİ konutları bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte, trafik bilincinin artırılması, güvenli motosiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve trafik kültürünün geliştirilmesi amacıyla “Bir Kural, Bir Ömür” Projesi kapsamında sürücülere eğitim verildi, denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.



Programda, kask ve koruyucu ekipman kullanımının yaygınlaştırılması ile motosiklet sürücüleri ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan trafik kuralı ihlallerinin önlenmesinin hedeflendiği belirtildi.







