Kilis'te kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kilis'te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 19.05.2026 - 19:17 Güncelleme:
Kilis'te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
E.Y. idaresindeki 27 AOA 691 plakalı kamyonet, Öncüpınar Mahallesi Özel İdare Kavşağı'nda F.Y. yönetimindeki 79 ABH 286 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Y.H.A. ve D.A. yaralandı.
Yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri