Kilis'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Y.E. yönetimindeki 79 ABZ 102 plakalı motosiklet, çevre yolunda H.D. idaresindeki 27 BJL 98 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve beraberindeki F.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

