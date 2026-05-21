Kilis'te "Oylum Höyük'ten Çağdaş Seramik Yorumları" sergisi açıldı

Kilis'te "Müzeler Haftası" dolayısıyla seramik sanatçısı Kübra Yiğitel'in "Anadolu'nun Bellek İzleri: Oylum Höyük'ten Çağdaş Seramik Yorumları" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde seramik sanatçısı Kübra Yiğitel'in Oylum Höyük'ün tarihi mirasını çağdaş seramik sanatıyla yorumladığı eserler Tarihi Sabunhane Binası'nda sergilenmeye başlandı.



Serginin açılışını yapan Kilis Valisi Ömer Kalaylı serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.



Program kapsamında ayrıca Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine de yer verildi.





Bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde, Türk mutfağının kültürel hafızayı, paylaşma geleneğini ve toplumsal birlikteliği yansıtan önemli bir değer olduğuna dikkat çekildi.



Ziyaretçilerden ilgi gören sergi, hafta boyunca açık olacak.



Küratör Prof.Dr. Ayhan Özer ve seramik sanatçısı Kübra Yiğitel de sergiye katılanlara teşekkür etti.



Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.




















