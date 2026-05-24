        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te son iki yılda yaklaşık 3 bin sahipsiz köpek toplandı

        Kilis'te son iki yılda yaklaşık 3 bin sahipsiz köpek toplandı

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis Valiliği ve Kilis Belediyesi işbirliğiyle kurulan Geçici Rehabilitasyon ve Doğal Koruma Alanı, kentteki sahipsiz köpeklerin büyük bölümüne ev sahipliği yapıyor.

        Giriş: 24.05.2026 - 11:14 Güncelleme:
        İl merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Dümbüllü köyü sınırlarında bulunan 50 dönümlük alana kurulan merkez, yaklaşık 3 bin sahipsiz köpeğe yuva oluyor.

        Ameliyathane, mama üretim tesisi ve gözlem odası ile idari birimlerin bulunduğu merkezde hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yürütülüyor.

        Valilik ve belediye koordinasyonunda oluşturulan ekipler, sahipsiz köpekleri bulundukları alanlardan alarak merkeze getiriyor. Burada veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar, rehabilitasyon süreçlerinin ardından kontrollü yaşam alanlarında barındırılıyor.

        Merkezde görevli 15 personel, köpeklerin günlük bakım ve kontrollerini gerçekleştiriyor.

        - "3 bin sahipsiz köpek barınıyor"

        Kilis Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir İlker Avcı, AA muhabirine, kentte sahipsiz köpeklerin daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için çaba gösterdiklerini söyledi.

        Bu çalışmaların son yıllarda yoğunlaştığını ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

        "Sorumluluk sahamızdaki sahipsiz hayvan popülasyonunun yüzde 80'ini toplamış durumdayız. Geriye kalan kısım ise yakalanması nispeten daha zor olan bölgelerde bulunmaktadır. Kalan hayvanların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız, ekiplerimiz tarafından gece gündüz sürdürülmektedir. Son iki yılda yaklaşık 3 bin sahipsiz hayvanı toplamış bulunmaktayız. Doğal yaşam merkezimizde ilgili mevzuatlar gereği bakım, beslenme, tedavi, rehabilitasyon ve kısırlaştırma işlemlerinin ardından hayvanları doğal yaşamlarına uygun şekilde barındırmaktayız. Vatandaşlarımızı hem ziyaret hem de hayvanları sahiplenmek için merkezimize bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Yemek kartında ne değişti?
        Kilis'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Kilis'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Kilis'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        CHP Kilis İl Başkanı Sapan tutuklandı
        İstanbul merkezli 'rüşvet' soruşturmasında CHP'li il başkanı adliyede (2)
