Kilis'te tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de üretime katkı sunuyor

Kilis'te tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlalarda mesai yaparak geçiriyor.



Günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan işçiler, üretime katkı sunuyor.



Tarım işçisi Abdullah Canarslan, AA muhabirine, bugün işçi bayramı olmasına rağmen tarlada çalışarak üretime katkı sağladıklarını söyledi.



Tarım sektöründe işçi bayramının olmadığını belirten Canarslan, "İşçinin bayramı olmaz, ürünleri tarlada bekletemeyiz. Mecburen çalışmak zorundayız. Tarlada yaprak tere biçiyoruz, serada salatalık yetişti. Ürünlerin hasadını yapıyoruz." dedi.



İşçi Hüseyin Kaplı da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlada çalışarak geçirdiklerini ifade etti.



Tarlada, maydanoz ve diğer ürünlerin hasadını yaptıklarını belirten Kaplı, "Sabah erken saatlerde işe başlıyor, öğle saatlerinde işi bırakıyoruz. İşçi bayramı da olsa biz çalışıyor vatandaşlara taze ürünleri yetiştiriyoruz." diye konuştu.



