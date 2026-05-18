Kilis'te tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. N. K. yönetimindeki 79 ABB 145 plakalı motosiklet, Öncüpınar Mahallesi Özel İdare Kavşağında H.Y. idaresindeki 27 BDR 090 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan L.K. ağır yaralandı. Yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

