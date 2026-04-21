Kilis'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'te vefat eden Kıbrıs gazisi Hüseyin Kilimci, son yolculuğuna uğurlandı. Kilimci'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Kayabaş Camisi'ne getirildi. Gazi Kilimci'nin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile vatandaşlar katıldı.

