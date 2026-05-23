Kilis'te zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Kilis'te 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.



Kilis-Gaziantep kara yolunun 5'inci kilometresinde, A.B. kontrolündeki işçi servisi 79 S 0966 plakalı midibüs ile V.K. yönetimindeki 40 DS 550 plakalı otomobil ve M.F.U. idaresindeki 16 BOM 175 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.





Yaralılar, ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kilis Valisi Ömer Kalaylı kaza yerine gelerek incelemede bulundu.



Polisin güvenlik önlemi aldığı Kilis-Gaziantep kara yolunda, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

