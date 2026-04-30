Ortaokul öğrencilerinin atık malzemelerden yaptığı ürünler köy okullarına kazandırılıyor

İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te ortaokul öğrencileri, köy okullarındaki akranları için geri dönüştürdükleri atık ürünlerden çeşitli eşyalar, spor malzemeler ile akıl ve zeka oyunları yapıyor.



Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ile yürütülen "Öğreniyorum Atölyemde Gelişiyorum Projesi" kapsamında, Musabeyli 75. Yıl Ortaokulundan 10 öğrenci, ahşap atölyesinde atık malzemeleri geri dönüştürüyor.



Okullardan ve çeşitli yerlerden toplanan atık malzemeleri usta öğretici gözetiminde kullanılabilir hale getiren öğrencilerin yaptığı ürünler köy okullarındaki çocuklara ulaştırılıyor.



Musabeyli İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünde usta öğretici olarak görev yapan Esra Belciler, AA muhabirine, köy okullarındaki öğrencilerin yararlanması için atıklardan çeşitli ürünler yaptıklarını anlattı.



Birçok atık malzemeyi kullandıklarını dile getiren Belciler, şöyle konuştu:



"Burada eski elektrik kablolarının sarıldığı makaralar var. Onlardan kızmabirader, satranç takımı tasarladık. Eski tatamilerden dart tahtası yaptık. Eski bardaklardan ve tahtalardan basket oyunları yaptık. Eski kapılardan hafıza oyunları, eski konserve kutuları ve mama kutularından kumbaralar ile kalemlikler tasarladık. Kuş yuvaları yaptılar. Gazoz kapaklarından ve plastik kaşıklardan panolar hazırladılar. Bunları köy okullarına dağıtıyoruz. Bu sayede atık ürünler hem değerlendirmiş olacak hem öğrencilerimiz oyun oynamış olacak hem de çocuklarımıza paylaşmayı aşılamış olacağız."



Belciler, ilk etapta 12 köy okuluna göndermeye başladıkları malzemeleri 30 köy okuluna ulaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.



- "Yardımlaşmanın önemini anlıyoruz"



Okulun 7. sınıf öğrencilerinden Sait Yalçın ise atık malzemeleri keserek işe başladıklarını daha sonra bunları boyadıklarını belirtti.



Çok güzel oyun grupları yaptıklarını ifade eden Yalçın, "Elde ettiğimiz ürünleri de köy okulundaki öğrencilere hediye ediyoruz. Böylece hem el becerilerimiz gelişiyor hem de yardımlaşmanın önemini anlıyoruz." diye konuştu.



Öğrencilerden Berra Polat da atıkların geri dönüşümünün önemini anladıklarını, akranları için bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.







